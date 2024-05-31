Джек Кроуфорд впервые сядет за руль Формулы 1 в Австрии

Участник молодёжной программы Aston Martin Джек Кроуфорд впервые сядет за руль машины Формулы 1 в австрийском Шпильберге.

В рамках программы развития, команда организует 5 июня для Джека тесты за рулём машины AMR22 2022 года на трассе Red Bull Ring.

Джек Кроуфорд: «Тесты вместе с командой Формулы 1 Aston Martin – это больше, чем исполнение мечты, это важный и волнующий шаг в моей карьере. Я невероятно благодарен за предоставленную возможность сесть за руль Формулы 1, учиться у команды и двигаться дальше. Я говорю огромное спасибо Aston Martin за веру в меня и предоставленную возможность.

Не могу дождаться, когда 5 июня выеду на трассу в Австрии».

В 2024 году Джек Кроуфорд выступает в Формуле 2 за команду DAMS. Его лучший результат – второе место в спринте в Бахрейне, а после пяти этапов сезона Джек занимает одиннадцатое место в личном зачёте.

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