Ролан Гаррос. Арнальди победил шестого номера рейтинга Рублёва, Муте сыграет против Синнера в четвёртом круге

Результаты матчей пятницы в мужской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублёв (-, 6) 7:6(6), 6:2, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:3, 6:3, 6:1

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Себастьян Корда (США, 27) 6:4, 7:6(5), 6:3

Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия) 3:6, 6:4, 6:4, 6:1

Янник Синнер (Италия, 2) — Павел Котов (-) 6:4, 6:4, 6:4

Маттео Арнальди (№35 ATP) одержал третью в карьере победу над соперником из топ-10 рейтинга и во второй раз вышел в 1/8 финала на уровне Grand Slam. В прошлом году итальянец дошёл до этой стадии на US Open. Дальше Арнальди встретится с девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Напомним, что грек три года назад сыграл в финале Ролан Гаррос.

Корентен Муте впервые за семь лет выступлений в основе домашнего «мэйджора» вышел в четвёртый круг. Это лучший результат француха на турнирах Grand Slam. В 2022 году он сыграл в 1/8 финала на US Open. Следующим соперником Муте будет Янник Синнер, и для Корентена это будет шестой матч против игрока из топ-5 (проиграл в предыдущих встречах).

Отметим,что три остальных матча, запланированных на сегодня, не завершились из-за дождя.

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