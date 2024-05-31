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Футбол

Наполи опроверг слухи о том, что капитан покинет свою команду летом

Клуб опубликовал заявление

Наполи опроверг слухи о том, что капитан покинет свою команду летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Наполи" опубликовал заявление, в котором опроверг возможный уход своего защитника Джованни Ди Лоренцо.

    "Несмотря на слова его агента, Джованни не будет продан этим летом. Он не входит в список игроков, которых мы хотим продать в летнее трансферное окно".

    Джованни Ди Лоренцо в сезоне 2023/2024 Серии А сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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