Наполи опроверг слухи о том, что капитан покинет свою команду летом

Клуб опубликовал заявление
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"Наполи" опубликовал заявление, в котором опроверг возможный уход своего защитника Джованни Ди Лоренцо.
"Несмотря на слова его агента, Джованни не будет продан этим летом. Он не входит в список игроков, которых мы хотим продать в летнее трансферное окно".
Джованни Ди Лоренцо в сезоне 2023/2024 Серии А сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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