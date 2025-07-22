Украина в еврокубках: состав на сезон 2025/26

Сезон украинской Премьер-лиги 2024/25 завершён, и по его итогам определились участники от Украины в еврокубках сезона 2025/26. В следующем розыгрыше международных турниров страну представят четыре команды, которые поборются за путёвки в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Статью подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на astanatimes.kz.

Лига чемпионов: «Динамо» начнёт с квалификации

Чемпионом Украины стало киевское «Динамо». Однако из-за снижения позиции Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА, «бело-синие» не получили прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов и начнут выступления со второго квалификационного раунда.

В этой стадии киевляне встретятся с мальтийским «Хамрун Спартанс», который в предыдущем этапе обыграл литовский «Жальгирис». Матчи запланированы на 22 и 29 июля, а жеребьёвка уже состоялась 18 июня.

Лига Европы: «Шахтёр» сыграет с «Бешикташем»

Донецкий «Шахтёр», выигравший Кубок Украины, получил право выступать в Лиге Европы, несмотря на третье место в чемпионате. В первом квалификационном раунде команда Арды Турана уверенно обыграла финский «Ильвес» — 6:0 в первом матче и 0:0 во втором.

Во втором раунде «горняков» ждёт серьёзный соперник — турецкий «Бешикташ». Поединки пройдут 24 и 31 июля. Победитель продолжит выступления в Лиге Европы, а проигравший перейдёт в Лигу конференций.

Интересно, что если бы Кубок Украины завоевало «Динамо», в Лигу Европы отправилась бы вторая команда УПЛ — «Александрия».

Лига конференций: исторический шанс для «Александрии» и «Полесья»

Из-за того, что «Шахтёр» получил путёвку в Лигу Европы через Кубок Украины, в Лиге конференций Украину будут представлять «Александрия» (2-е место в УПЛ) и «Полесье» (4-е место).

Для «Александрии» участие в турнире станет историческим: клуб впервые в своей історії завоевал серебряные медали чемпионата. «Полесье» же в последнем туре сумело обойти «Карпаты» и «Кривбасс», став четвёртым.

Обе команды начнут свой путь со второго квалификационного раунда, матчи которого состоятся 24 и 31 июля. Жеребьёвка прошла 18 июня.

«Александрия» сыграет с сербским «Партизаном», который ранее вылетел из Лиги Европы от кипрского АЕКа. А «Полесье» предстоит встреча с андоррским клубом «Санта-Колома», выбившим в прошлом раунде боснийский «Борац» из Баня-Луки.

Таким образом, у украинских команд есть все шансы побороться за групповую стадию еврокубков, хотя испытания предстоят серьёзные.

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