Соперник "Шахтёра" в Лиге Европы возможно потерял полузащитника на матч.

Жедсон Фернандес получил травму на австрийском сборе. Из-за повреждения он не сыграл в двух последних контрольных матчах.

"26-летний футболист может не сыграть против "Шахтёра" из-за проблем со здоровьем", – сообщил источник.

В прошлом сезоне Фернандес сыграл в 46-ти матчах во всех турнирах. Он забил 9 голов и выполнил одну голевую передачу.

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Напомним, что "Шахтёр" сыграет первый матч против "Бешикташа" 24 июля. Поединок начнётся в 21:00 по киевскому времени.

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