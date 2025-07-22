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Футбол

Соперник Шахтёра в Лиге Европы возможно потерял полузащитника на матч

Соперник Шахтёра в Лиге Европы возможно потерял полузащитника на матч

    • Соперник "Шахтёра" в Лиге Европы возможно потерял полузащитника на матч.

    Жедсон Фернандес получил травму на австрийском сборе. Из-за повреждения он не сыграл в двух последних контрольных матчах.

    "26-летний футболист может не сыграть против "Шахтёра" из-за проблем со здоровьем", – сообщил источник.

    В прошлом сезоне Фернандес сыграл в 46-ти матчах во всех турнирах. Он забил 9 голов и выполнил одну голевую передачу.

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    • Напомним, что "Шахтёр" сыграет первый матч против "Бешикташа" 24 июля. Поединок начнётся в 21:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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