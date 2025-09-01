Наставник Арсенала прокомментировал поражение от Ливерпуля

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообщался с журналистами после поражения своей команды от "Ливерпуля" (0:1) в рамках 3-го тура АПЛ.

"Наш план заключался в том, чтобы выиграть. Я думаю, что мы подняли уровень игры и доминирования до такой степени, что им пришлось отвечать. Они сделали это, особенно с 60-й по 78-ю минуту, когда уже было видно, что игра идёт на тонкой грани.

Когда такое происходит, игра решается двумя способами. Первый – индивидуальная ошибка, и второй – магический момент. Собослаи создал момент, который был невероятным и который выиграл для них матч. В этом и была разница, ничего больше.

Почему игра изменилась во втором тайме? Потому что это "Энфилд", и в какой-то момент всё изменится. Ты не можешь доминировать на "Энфилде" на протяжении 95 минут, и игра изменилась разными способами. Особенно из-за того, что мы неправильно действовали, когда наш вратарь брал мяч в руки, мы начали спешить, теряли мяч и не могли играть слаженно как команда. Соперник создавал определённые моменты, но на самом деле они не представляли серьёзной угрозы", – сказал Артета.