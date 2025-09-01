US Open. Вондроушова победила десятую ракетку мира Рыбакину на пути в 1/4 финала

На Открытом чемпионате США завершился восьмой игровой день



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 9) 6:4, 5:7, 6:2

Чешская теннисистка вышла вперед в счете личных противостояний с Рыбакиной (2-1) и одержала вторую победу подряд над соперницей из топ-10. Напомним, что в предыдущем раунде Вондроушова была сильнее восьмой ракетки мира Жасмин Паолини. В целом это уже 16-я победа для нее в подобных матчах.

Маркета пятый раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam и во второй раз в Нью-Йорке. Два года назад она уступила на этой стадии Мэдисон Кис.

Чешка попробует третий раз пробиться в полуфинал на “мэйджорах”, если обыграет действующую чемпионку турнира Арину Соболенко. В этом году теннисистки играли друг против друга два раза: на траве в Берлине победила Маркета, а на харде в Цинциннати – Соболенко.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua