Галле. Штруфф отыграл матчбол в стартовом матче, Чжан Чжичжэнь обыграл пятого номера рейтинга Медведева и вышел в 1/4 финала

Результаты матчей среды на турнире ATP 500 в Германии

Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Лучано Дардери (Италия) 6:7(2), 7:5, 7:6(10)

Маттео Берреттини (Италия, SE) — Алекс Микельсен (США, Q) 7:6(5), 6:2

Ян-Леннард Штруфф в решающем сете на тай-брейке отыграл матчбол соперника, при этом ему самому понадобилось 10 матчболов, чтобы одержать победу. Немецкий теннисист ранее 33 раза доходил до четвертьфинала на уровне ATP и только трижды ему это удавалось сделать на травяных турнирах (в Штутгарте в 2019, 2023 и 2024 годах). Отметим,что на прошлой неделе в Штутгарте Штруфф не смог выйти на корт в рамках четвертьфинала из-за болезни. Его соперником во втором круге будет Стефанос Циципас.

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Даниил Медведев (-, 3) 6:3, 2:6, 7:6(5)

Кристофер Юбэнкс (Канада) — Александр Бублик (Казахстан, 7) 7:6(5), 4:6, 6:3

Артур Фис (Франция) — Доминик Кёпфер (Германия, WC) 6:3, 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) — Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 7:6(5)

Чжан Чжичжэнь (№42 ATP) одержал третью в карьере победу над игроком из топ-10, в том числе вторую над теннисистом, входящим в топ-5. За выход в свой второй полуфинал на уровне ATP представитель Китая будет бороться с Кристофером Юбэнксом, который в прошлом году выиграл титул на травяных кортах Мальорки и дошёл до 1/4 финала на Уимблдоне.

Артур Фис проведёт десятый четвертьфинал в Туре и первый на травяном покрытии. Соперником французского теннисиста в пятницу будет четвёртый номер рейтинга Александр Зверев, который уже дважды доходил до финала в Галле (2016, 2017). Фис ранее три раза играл против игроков из топ-5 и одержал одну победу. В прошлом сезоне француз был сильнее Каспера Рууда в четвертьфинале грунтовом турнира в Гамбурге и затем уступил в полуфинале Звереву.

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