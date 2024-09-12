Davis Cup Finals. Италия успешно начала защиту титула, Испания и США уверенно выиграли свои противостояния

Результаты второго игрового дня в групповом этапе командного турнира
Finals • групповой этап
10-15 сентября • хард (зал)
ГРУППА A (Болонья, Италия)
ИТАЛИЯ 2-1 БРАЗИЛИЯ
Маттео Берреттини – Жуан Фонсека 6:1, 7:6(5)
Маттео Арнальди – Тьягу Монтейру 7:5, 6:7(4), 7:6(5)
Симоне Болелли/Андреа Вавассори – Рафаэль Матос/Марсело Мело 7:6(3), 6:7(5), 5:7
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
ЧЕХИЯ 0-3 ИСПАНИЯ
Иржи Легечка – Роберто Баутиста Агут 6:7(1), 4:6
Томаш Махач – Карлос Алькарас 7:6(3), 1:6 – отказ
Якуб Меншик/Адам Павласек – Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс 7:6(2), 3:6, 6:7(2)
ГРУППА C (Чжухай, Китай)
США 3-0 ЧИЛИ
Райли Опелка – Кристиан Гарин 6:3, 4:6, 7:6(3)
Брэндон Накашима – Алехандро Табило 7:6(5), 2:6, 7:6(3)
Остин Краичек/Раджив Рам – Томас Барриос Вера/Матиас Сото 3:6, 6:4, 7:6(3)
ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)
ФИНЛЯНДИЯ 1-2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ээро Васа – Дэниэл Эванс 6:7(3), 2:6
Отто Виртанен – Билли Гаррис 4:6. 6:7(4)
Харри Хелиёваара/Отто Виртанен – Дэниэл Эванс/Нил Скупски 7:6(4), 7:5