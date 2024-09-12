Ферстаппен не исключил переход в Aston Martin

Отвечая на вопросы журналистов в Баку, Макс Ферстаппен не стал исключать переход в Aston Martin вслед на Эдрианом Ньюи.

Макс Ферстаппен: «Сейчас у меня есть другие заботы, которым я уделяю внимание и над чем работаю. Возможно, я подумаю об этом в будущем. Не сейчас.

У нас с Эдрианом сохранились хорошие отношения. Я отправил ему сообщение, когда прочитал новости, хотя, конечно, знал, что это произойдет. Я рад за него. Для Ньюи это новый вызов.

Я всегда говорил, что хочу, чтобы он остался, но в какой-то момент ты уже не можешь ни на что повлиять и просто радуешься за людей, которые ищут новые вызовы.

Я знаю, что Лоуренс прилагает все усилия, чтобы добиться успеха в Aston Martin, поэтому вполне понятно, что он хотел видеть Эдриана на своей стороне».

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