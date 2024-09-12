Канело против Берланги – странный бой. Но смотреть на это будет интересно

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес и Эдгар Берланга (справа)

14 сентября в Лас-Вегасе, США, мексиканский чемпион WBA, WBO и WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) встретится с пуэрториканским претендентом Эдгаром Берлангой (22-0, 17 КО). Одновременно странный и довольно неплохой бой, если говорить сугубо о стилях бойцов и эмоциональном напряжении между ними.

Рассказываем, почему к противостоянию большинство фанатов отнеслись отрицательно.

Альварес сражается, с кем захочет. И это нравится далеко не всем

Канело прошел путь от боксера, который выходит против лучших, к бойцу, который сражается с тем, с кем захочет, довольно быстро. Еще в 2019 году Альварес встречался с габаритным нокаутером Каллумом Смитом и непобежденным Билли Джо Сондерсом, стилистически считавшимся едва ли не главной его угрозой – тогда примерно все были довольны.

В этот же период Альварес поднялся в полутяжелый вес и сразу стал чемпионом мира – победой над Сергеем Ковалевым. И пусть тогда многие были недовольны выбором соперника, отрицать достижения Канело никто не стал – все же чемпион мира в четырех весовых категориях.

Однако уже впоследствии, когда зашли разговоры и о том, что Альварес поднимется в крузервейт, и о бое против Александра Усика, фанаты перестали понимать, к чему это все идет. Да, Усик и Смит одинаковы по росту и размаху рук. Но все же Александр – супертяж. А Сауль на тот момент имел только победу над пенсионером Ковалевым и планы сражаться против посредственного чемпиона крузервейта.

Поражение от Бивола стало лишь продолжением этой истории. Истории поединков, которые не требовались. Канело полез вверх к сопернику, который и больше, и свежий, и стилистически неудобен. Проиграл, но непонятно пошло ли это хоть кому-нибудь на пользу. Альварес проиграл в поединке, в котором поражение не было чем-то удивительным. Бивол выиграл, но от победы над маленьким оппонентом ничего особенного не получил.

Однако самое большое разочарование пришло к фанатам дальше. Сначала было закрытие трилогии с Геннадием Головкиным. Бой в неудобной для казаха весовой категории в возрасте, который уже не подбивал думать, что Головкин победит. Никому не нужный поединок.

Следующим стал британец Джон Райдер. Претендент на пояса Альвареса, встреча с которым также особо никого, кроме мексиканцев и части британцев, не интересовала. Еще и такая неожиданно сложная для Канело.

Джермелла Чарло тоже никто не просил. Бой состоялся, Чарло проиграл – все ожидаемо. Зачем это было нужно, неясно.

Как и поединок с Мунгией. Снова не тот мексиканец, не та пара. Фанаты недовольны. А все потому, что Сауль постоянно выбирает кого-то не того. Не того, кого просит фанатское сообщество.

Все это время фанаты ждут Давида Бенавидеса. Настолько долго, что уже сам Бенавидес перебрался в другую весовую категорию – потому, что не верит в то, что эта встреча когда-нибудь состоится.

Так же, как Альварес не хочет говорить о поединке против Теренса Кроуфорда. По словам самого Канело, этот бой для него неинтересен из-за того, что американец слишком маленький. И это отчасти действительно так – Теренс боксирует на две категории ниже и даже начал свой путь не с простого противостояния. Но будет ли этот бой стилистически простым для Альвареса – огромный вопрос.

Вместо этого мы все получаем противостояние против Эдгара Берланги. Молодого пуэрториканца, который очень и очень мотивирован, но пока не выглядит очень и очень готовым.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдгар Берланга

Их пресс-конференции действительно веселы. В отличие от дружественно-положительного тона встреч Альвареса и Мунгии, где Хайме в большинстве своем улыбался, а конфликтовал с Саулем его экс-промоутер Оскар Де Ла Хойя. На этот раз радует Берланга. Много говорит, постоянно пытается давить на оппонента и провоцировать.

Это все отлично, но не продается, как классическое противостояние Мексики и Пуэрто-Рико. Все-таки это классическое противостояние для профессионального бокса, когда всегда было горячо и интересно.

При этом люди понимают, что это не тот уровень. Это поединок, в котором молодой парень вовсю пытается монетизироваться за счет уже легендарного визави. Берланга понимает, что победа даст ему все. Но вряд ли верит в победу на все сто.

Кто фаворит?

Букмекеры также не верят в молодого боксера. На победу Сауля Альвареса можно поставить за 1.05. На победу Эдгара Берланги – 10.50.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Что может показать Эдгар? Физическую доминацию. Пуэрториканец – один из самых больших соперников Канело в карьере. Вообще, это никогда не было огромной проблемой для Альвареса, если не вспомнить несколько примеров.

Сергей Ковалев доставлял достаточно проблем сопернику, пока не вымахался и не начал пропускать тяжелые удары. Дмитрий Бивол вообще победил во многом благодаря габаритам и умению пользоваться ими.

Но здесь следует быть откровенными. Берланга не умеет боксировать так, как Бивол. Эдгар не может поддерживать такую же плотность и многоударность на протяжении всего противостояния.

Может ли Берланга поймать соперника крепким ударом? Точно может. Поможет ли это – тоже важный вопрос. Ведь Альварес отлично держит удар, а атаки Берланги все же иногда слишком очевидны. Особенно на фоне того, как до сих пор чувствует все происходящее в ринге Канело.

Однако бой, вероятно, все же будет интересным. Альварес интересно боксирует против таких гигантов. Но, в отличие от Мунгии, Берланга проявил пренебрежение. Поэтому Сауль будет желать расправиться с ним самым ярким способом.

1.05

–

10.50

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua