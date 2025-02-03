В супертяжелом весе состоялся бой за звание абсолютной чемпионки мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Шилдс – Перкинс

В ночь на 3 февраля на арене «Dort Financial Center» во Флинте (США) состоялся бой за звание абсолютной чемпионки мира в супертяжелом весе.

В ринге встретились непобедимые американки – Кларесса Шилдс (15–0, 3 КО) и Даниэль Перкинс (5–0, 2 КО).

Перкинс имела преимущество в габаритах, но уступала в скорости, маневренности и технике. В десятом раунде Шилдс отправила оппонентку в нокдаун, но та сумела продолжить бой. Кларесса одержала победу единогласным решением судей.

Шилдс стала первой в истории абсолютной чемпионкой в супертяжелом весе и сумела собрать все пояса уже в третьем дивизионе. Стоит отметить, что в средней весовой категории спортсменка делала это дважды.

Кларесса Шилдс (США) – Даниэль Перкинс (США) – UD 10/10 (100:89, 99:90, 97:92).

Ранее сообщалось, что Дєвид Бенавидес одолел кубинца Морреля в зрелищном поединке.

sport.ua