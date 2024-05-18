Обидчик Уайлдера и Чжилея сделал прогноз на супербой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Представитель хевивейта Джозеф Паркер, недавно победивший Деонтея Уайлдера и Чжана Чжиллея, поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Ф'ю.

«Мы увидим настоящего Тайсона. У Фьюри есть преимущество в росте и размахе рук, а Усик – хитрый боксер, у него быстрая работа ног, украинец имеет в арсенале много комбинаций. Но я считаю, что Тайсон победит. Фьюри нокаутирует Усика в поздних раундах, – сказал Паркер.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua