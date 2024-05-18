Бундеслига. Байер — Аугсбург 2:1. Видео голов и обзор матча

Непобедимые

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

"Байер" уже давно стал чемпионом, но матч последнего тура интересовал тем, сможет ли команда Хаби Алонсо завершить сезон Бундеслиги без поражений. И им это удалось! Это произошло впервые в истории высшего чемпионата Германии.

"Байер" привычно превосходил соперника по игре, но большое преимущество в счете получить не сумел. 2:1 — забивали Бонифейс, Андрих и Кемюр. Как итог — у "Байера" 90 очков за 34 матча.

Бундеслига. 34-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер — Аугсбург 2:1

Голы: Бонифейс 12, Андрих 27 — Комюр 62

www.ua-football.com