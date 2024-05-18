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Футбол

Бундеслига. Байер — Аугсбург 2:1. Видео голов и обзор матча

Непобедимые

Бундеслига. Байер - Аугсбург 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Байер" уже давно стал чемпионом, но матч последнего тура интересовал тем, сможет ли команда Хаби Алонсо завершить сезон Бундеслиги без поражений. И им это удалось! Это произошло впервые в истории высшего чемпионата Германии.

    "Байер" привычно превосходил соперника по игре, но большое преимущество в счете получить не сумел. 2:1 — забивали Бонифейс, Андрих и Кемюр. Как итог — у "Байера" 90 очков за 34 матча.

    Бундеслига. 34-й тур

    Леверкузен, БайАрена

    Байер — Аугсбург 2:1

    Голы: Бонифейс 12, Андрих 27 — Комюр 62

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