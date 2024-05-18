Макс Ферстаппен: Я не ожидал такого результата

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Эмилии-Романьи, повторив рекорд Айртона Сенны по числу поулов подряд – восемь. После завершения сессии гонщик Red Bull Racing рассказал, что результат стал для него неожиданным.

Его напарник Серхио Перес показал одиннадцатое время. Мексиканцу не хватило всего 0,015 с, чтобы выйти в финал.

Макс Ферстаппен (1-й): «Сложный уик-энд для нас, даже сегодня утром. Я очень рад завоевать поул в Имоле – я не ожидал такого результата. Перед квалификацией мы внесли финальные коррективы в настройки. Судя по всему, они лучше подошли машине, и я мог сильнее атаковать.

Трасса просто невероятная, а в квалификации мы пилотируем на пределе вплотную к гравию. Я даже задел гравий в последнем повороте. Адреналин просто зашкаливал.

Отличное начало сезона, и этот поул особенный. Прошло 30 лет с момента гибели Айртона Сенны, и сегодняшний поул – хороший способ почтить его память. Айртон был невероятным гонщиком, особенно в квалификации.

Отличный день для команды – я очень и очень рад».

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Эмилии-Романьи, повторив рекорд Айртона Сенны по числу поулов подряд – восемь. После завершения сессии гонщик Red Bull Racing рассказал, что этот результат стал для него неожиданным

Его напарник Серхио Перес показал одиннадцатое время. Мексиканцу не хватило всего 0,015 с, чтобы выйти в финал.

Макс Ферстаппен (1-й): «Сложный уик-энд для нас, даже сегодня утром. Я очень рад завоевать поул в Имоле – я не ожидал такого результата. Перед квалификацией мы внесли финальные коррективы в настройки. Судя по всему, они лучше подошли машине, и я мог сильнее атаковать.

Трасса просто невероятная, а в квалификации мы пилотируем на пределе вплотную к гравию. Я даже задел гравий в последнем повороте. Адреналин просто зашкаливал.

Отличное начало сезона, и этот поул особенный. Прошло 30 лет с момента гибели Айртона Сенны, и сегодняшний поул – хороший способ почтить его память. Айртон был невероятным гонщиком, особенно в квалификации. Отличный день для команды – я очень и очень рад».

Серхио Перес (11-й): «Мы много экспериментировали с настройками машины. В квалификации отрывы оказались минимальными. В первой сессии я проехал слабый круг, поэтому пришлось перестраховаться, чтобы точно пройти.

В результате я начал вторую сессию на прикатанных шинах. На вторую серию кругов я выехал на новых шинах, и для меня стало сюрпризом, насколько сильно изменилось сцепление задних колёс с трассой. В седьмом повороте я проехал прямо и потерял две с половиной десятых.

Я считаю, что мы добились хорошего прогресса в работе с машиной, что видно по результату Макса. К сожалению, у меня не было возможности продемонстрировать скорость в финале. Завтра важно минимизировать потери и заработать много очков».

Источник