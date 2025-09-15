Красюк дал неожиданный совет Канело и Кроуфорду после яркого боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

В ночь на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Теренс отобрал титулы чемпиона мира у мексиканца! Американец стал первым боксером, завоевавшим звание абсолюта в трех весовых категориях.

Украинский промоутер Александр Красюк, эксклюзивно для Sport.ua, подумал о дальнейших шагах обоих боксеров, дав совет каждому из них.

– Какие дальнейшие шаги следует делать Канело и чего ждать он Теренса?

– Обоим чемпионам стоит жить свою жизнь, наслаждаться успехом, воспитывать детей и распространять свое наследие грядущим поколениям.

– То есть, завершить профессиональную карьеру?

– Да, а если придет невероятное предложение – вернуться, – сказал Александр.

На нашем сайте доступно видео боя Сауль Альварес Теренс Кроуфорд, где американец уничтожил своего соперника.

sport.ua