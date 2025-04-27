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Бокс

Обновлен рейтинг WBO. Украинская звезда лишь шестая, кто лидер?

Обновлен рейтинг WBO. Украинская звезда лишь шестая, кто лидер?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук поднялся в обновленном рейтинге первого среднего веса от Всемирной боксерской организации (WBO).

Богачук поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге и теперь занимает шестое место.

Лидером рейтинга является Ксандер Заяс из Пуэрто-Рико, а чемпионом организации – Себастьян Фундора, у которого также есть пояс WBC, на который претендует Богачук.

Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер в первом среднем весе Сергей Богачук узнал своего следующего соперника. Бой пройдет 17 мая 2025 года.

Рейтинг первого среднего веса от WBO

Обновлен рейтинг WBO. Украинская звезда лишь шестая, кто лидер?

sport.ua

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