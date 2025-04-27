Обновлен рейтинг WBO. Украинская звезда лишь шестая, кто лидер?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук поднялся в обновленном рейтинге первого среднего веса от Всемирной боксерской организации (WBO).

Богачук поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге и теперь занимает шестое место.

Лидером рейтинга является Ксандер Заяс из Пуэрто-Рико, а чемпионом организации – Себастьян Фундора, у которого также есть пояс WBC, на который претендует Богачук.

Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер в первом среднем весе Сергей Богачук узнал своего следующего соперника. Бой пройдет 17 мая 2025 года.

Рейтинг первого среднего веса от WBO

sport.ua