Обновлен рейтинг WBO. Украинская звезда лишь шестая, кто лидер?

Украинский боксер Сергей Богачук поднялся в обновленном рейтинге первого среднего веса от Всемирной боксерской организации (WBO).
Богачук поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге и теперь занимает шестое место.
Лидером рейтинга является Ксандер Заяс из Пуэрто-Рико, а чемпионом организации – Себастьян Фундора, у которого также есть пояс WBC, на который претендует Богачук.
Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер в первом среднем весе Сергей Богачук узнал своего следующего соперника. Бой пройдет 17 мая 2025 года.
Рейтинг первого среднего веса от WBO