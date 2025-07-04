Баскетбольный Реал возглавил Серджо Скариоло

Во главе Бланкос коуч работал с 1999-го по 2002-й

Именитый наставник Серджо Скариоло стал главным тренером баскетбольного Реала.

Итальянец заключил контракт до лета 2028-го, сменив на должности Чуса Матео. К своей работе во главе Бланкос Скариоло приступит после Евробаскета-2025, где будет возглавлять сборную Испании.

Скариоло ранее работал в Реале с 1999-го по 2002-й. В 2000 году он был признан лучшим тренером Испании, а с Бланкос добыл чемпионский титул и победил в Кубке страны.

Серджо является одним из наиболее значимых фигур в испанском баскетболе: под его руководством национальная команда выиграла четыре Евробаскета, ЧМ-2019, а также «серебро» и «бронзу» Олимпийских игр в 2012-м и 2016-м.

Реал с Матео выиграл два чемпионских титула и Евролигу в 2022-м году, однако «золото» в первенстве Испании 2024/25 не уберегло коуча от отставки.

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