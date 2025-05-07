Индиана вновь обыграла Кливленд, Голден Стэйт победил Миннесоту во втором раунде плей-офф НБА

Пэйсерс начали серию с Кавальерс двумя выездными победами

В ночь на 7 мая состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Индиана Пэйсерс неожиданно начала серию против Кливленд Кавальерс двумя выездными победами. Хозяевам паркета добыть домашнюю победу во втором матче не помогли даже 48 набранных очков Донована Митчелла.

Во втором матче игрового дня Миннесота Тимбервулвз дома уступила Голден Стэйт Уорриорз (88:99) в стартовой игре серии. Гости реализовали 18 трехочковых бросков (42,9% попаданий из-за дуги), и вновь ярко проявил себя Бадди Хилд, который стал героем решающего седьмого матча серии первого раунда против Хьюстон Рокетс.

НБА. Плей-офф. Второй раунд

Кливленд Кавальерс — Индиана Пэйсерс — 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)

Счет в серии — 0:2

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз — 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)

Счет в серии — 0:1

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