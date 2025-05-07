Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Масштабное шоу бокса организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен и его компания Queensberry Promotions.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Британский супертяж Соломон Дакрес, который проводил спарринги с Дюбуа, дал прогноз на предстоящий поединок:

«Я бы не сказал, что Даниель сильно изменился, если сравнивать первый поединок с Усиком. Я спарринговал с британцем много лет, сейчас он стал более уверенным. У него очень сильный удар и опасный джеб, но особых изменений я не увидел.

Если говорить честно, то Усику нельзя что-то противопоставить в ринге. Он побил всех сильнейших боксеров. Если Дюбуа одержал несколько побед в последние годы, то это не значит, что он так же легко одолеет Усика. Ведь он проиграл в первом поединке. Это слишком высокая планка для британца.

Нет смысла хвататься за соломинку, потому что Усика практически нереально поймать. Какая разница, был ли тот удар ниже пояса или нет. Сильнейшие боксеры мира не смогли нормально приложиться по украинцу. Не может быть никаких споров. Глупо надеяться, что Дюбуа одним чудесным ударов нокаутирует Александра», – уверен Дакрес.

sport.ua