«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк объявил о прекращении сотрудничества с украинским боксером Александром Усиком.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Дюбуа и Фьюри, назвал одну из причин прекращения этих отношений.

«Повлияет ли это на Усика? Вообще нет. В его лагере главную роль играет Сергей Лапин, а не Красюк.

Красюк долго был промоутером Усика, но когда он в последний раз его продвигал? Он этого не делает. Усик уже долгое время дерется на чужой земле. Скажем как есть – Красюк уже много лет не продвигает его как главный промоутер», – сказал Фрэнк.

sport.ua