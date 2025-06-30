Известный инсайдер подтвердил переход форварда "Ромы" в турецкий гранд.

Согласно эксклюзивной информации от Фабрицио Романо, нападающий "джалороси" Тэмми Абрахам в ближайшее время должен стать футболистом "Бешикташа", так как представители клубов уже достигли устной договоренности о его трансфере.

Известно, что клуб из Стамбула заплатит римлянам около 20 миллионов евро за 27-летнего англичанина. В августе 2021 года "Рома" заплатила "Челси" за трансфер Абрахама более 40 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Тэмми Абрахам выступал за "Милан" на правах аренды. Английский форвард забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 44 матчах за этот клуб во всех турнирах.

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