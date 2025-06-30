ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь приглашен в тренировочный лагерь клуба НХЛ

ФХУ. Александр Левшин

Клуб НХЛ Ванкувер Кэнакс подтвердил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере для молодых хоккеистов и проспектов.

В списке нашлось место 18-летнему украинскому вратарю Александру Левшину, который весной стал самым молодым кипером в истории национальной сборной Украины.

Левшин в течение недели будет тренироваться и играть с другими хоккеистами, которых Ванкувер считает перспективными. Всего Кэнакс пригласили 6 вратарей.

Известно, что новый сезон Левшин проведет уже на уровне колледжей (NCAA).

sport.ua