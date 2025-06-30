Марко: Нет смысла менять Цуноду

Кто бы не становился напарником Макса Ферстаппена, он не способен справиться с пилотированием сложной и непослушной машины, которая и строилась под Макса, и нормально работает только у него.

Замена гонщиков ничего не меняет, сначала с машиной не справился опытный Серхио Перес, потом дебютант Лиам Лоусон, сейчас Юки Цунода, но результат остаётся прежним – команда зарабатывает очки только одной машиной.

После очередной неудачи Цуноды в Австрии в прессе начался поиск кандидатов на его замену, но с такими мерами гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко пока не спешит – кто бы ни заменил японца, результат это не изменит.

Хельмут Марко: «Решение заменить Лоусона я считаю верным. Лиам был опустошен, ему нужно было несколько гонок, чтобы снова встать на ноги. И я не думаю, что он смог бы сделать это, продолжая выступать в одной команде с Максом.

Юки сейчас не хватает уверенности в себе. Мы делаем всё, чтобы ему помочь, но нет никакого смысла его менять. Здесь нужен другой подход. Нужно понять, как мы можем спасти эту ситуацию и заработать очки с Юки в нескольких следующих гонках».

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