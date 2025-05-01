ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. В группе снова новый лидер

IIHF

Состоялся первый матч четвертого игрового дня на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.

Сборная Великобритании обыграла Италию со счетом 5:1, хотя вчера итальянцы разобрались с Польшей с результатом 4:1.

Британские хоккеисты набрали 9 очков, что означает еще одну смену лидера в группе. Британцы опережают Италию (7 пунктов), Украину и Польшу (по 6 очков).

В 16:00 свой матч сыграют Украина и Польша, а вечером состоится игра за выживание между Румынией и Японией.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Италия – Великобритания 1:5

Польша – Украина. Начало в 16:00

Румыния – Япония. Начало в 19:30

sport.ua