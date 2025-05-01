Пропустит решающие матчи. Барселона рассказала о травме защитника клуба

"Барселона" рассказала о травме защитника клуба.

В матче против "Интера" повреждение получил Жюль Кунде. "Барселона" провела медосмотр футболиста. На котором обнаружили травму двуглавой мышцы левого бедра.

"Проведенные сегодня утром тесты показали, что у игрока первой команды Жюля Кунде обнаружена дистальная травма двуглавой мышцы левого бедра. Решение о возвращении в команду будет принято на основе прогресса восстановления.", – написал клуб.

В большинстве случаев при лёгкой и средней степени травмы, сроки восстановления от повреждения составляют 2-3 недели.

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Напомним, что в матче против "Интера" французский защитник отыграл 42 минуты и был заменён на Эрика Гарсию.

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