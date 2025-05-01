Он побеждал Усика. Претендент на титул чемпиона оценил силу Александра

WBC. Кевин Лерена – Сергей Радченко

Украинский боксер Сергей Радченко (11–7, 5 КО) 1 мая проведет бой за титул чемпиона мира в бриджервейте (до 101,6 кг) против представителя ЮАР Кевина Лерены (30–3, 14 КО).

Накануне этого противостояния Радченко в эксклюзивном интервью Sport.ua сравнил сильнейших украинских супертяжей в истории – Александра Усика и Владимира Кличко:

– Кличко-младший и Усик – одни из величайших супертяжей в истории бокса. Кому из них отдаете предпочтение?

– Это вопрос из разряда: что лучше – «Мерседес» или BMW. Владимир и Александр – два разных боксера. Даже стойки у них разные. Кличко – супертяж от природы, с длинными руками, высокий, со своеобразной тактикой, еще и правша. Усик – левша, парень, поднявшийся из крузервейта в хевивейт, для которого он, с первого взгляда, маленький. Но за счет скорости, техники и высоченного уровня боксерского IQ Александр побеждает и среди супертяжей.

Стоит отметить, что Радченко пересекался на ринге с Усиком во время любительской карьеры – тогда Сергей одолел своего соотечественника и победил на турнире.

sport.ua