Усик или Фьюри? Хирн назвал супертяжа, который достиг уровня Али и Льюиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Если Тайсон хочет стать великим боксером и достичь уровня таких легенд, как Леннокс Льюис, Джордж Форман и Мухаммед Али, то ему надо побеждать Усика в реванше. Усик уже достиг уровня лучших боксеров в истории, а Тайсон пока нет», – сказал Хирн.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua