АПЛ. Вест Хэм – Вулверхэмптон 2:1. Попрощаются ли волки с главным тренером?

Вопросов к Гари О’Нилу становится все больше и больше

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Встреча двух неудачников нынешнего сезона в плане соотношения ожиданий и результатов. Хулен Лопетеги и Гари О'Нил, наставники обоих коллективов, уже долгое время находятся под невероятным давлением и, если верить сообщениям британской прессы, буквально в шаге от увольнения. Поэтому этот матч был не на жизнь, а именно на смерть для обоих специалистов.

Конечно, причины неудачных выступлений у "молотобойцев" и "волков" разные, у каждого они свои. Первые просто не могут удачно имплементировать идеи главного тренера так, как следует, а другие просто страдают от травм и потери игроков за прошлое трансферное окно. Возможно, для обеих команд было бы лучше сменить главных тренеров? Здесь трудно ответить, надо рассматривать все в контексте.

А что по поводу сегодняшнего матча? Он начал вообще выглядеть как футбольный матч только во втором тайме. Потому что в первом коллективы бились о стены и просто не знали, как проникать в штрафные площадки друг друга. Немного смелее стали обе команды во втором тайме, однако и там ничего могло бы не случиться, если бы не мастерство "молотобойцев" на угловых и неумение обороняться при стандартах от "Вулверхэмптона". Подача на дальнюю штангу с углового, Соучек сам, никем не прикрытый в парашютном стиле отправил мяч в дальний угол ворот. 1:0, однако этого углового не должно было быть, ведь круглый покинул пределы поля от Ван-Бисаки.

На это команда Гари О'Нила нашла ответ в быстрой атаке по флангу, где один винг-бек прострелил на другого винг-бека. Аит-Нури дал в штрафную площадку, куда влетел Доэрти и отправил круглого в сетку ворот. 1:1. Этот гол точно выглядел породистее, наигранно и отработанно.

А дальше вмешался гений Джаррода Боуэна, который просто из ничего самостоятельно создал гол, обыграв нескольких соперников, сместившись в центр и пробив в дальний угол ворот Джонстона. Очень красивый эпизод и насколько же важный гол. Вероятно, он буквально спасает своего главного тренера на некоторое время.

До конца матча хозяева поля комфортно удержали преимущество, у "волков" практически не было опасных моментов. Это очередное поражение для Гари О'Нила, команда которого остается в зоне вылета с девятью очками в активе. А "Вест Хэм" уже вплотную приближается к "Манчестер Юнайтед", у них 18, а у "дьяволов" – 19 очков. И тем не менее, от "молотобойцев" все еще ждут большего.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 2:1

Голы: Соучек (54), Боуэн (72) — Доэрти (69)

*На 60-й минуте гол Мохамеда Кудуса был отменен из-за офсайда

"Вест Хэм": Фабьянски — Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон (Крессуэлл, 88) — Альварес (Тодибо, 88), Соучек — Кудус (Родригес, 88), Солер (Пакета, 64), Саммервилл (Ингз, 73) — Боуэн

"Вулверхэмптон": Джонстон — Семеду, Буэно, Тоти — Доэрти, Андре (Белльгар, 62), Лемина, Аит-Нури (Р. Гомеш, 86) — Ж. Гомеш (Дойл, 79), Кунья — Ларсен (Гедеш, 62)

Предупреждения: Эмерсон (45), Солер (50), Фабьянски (90+4), Родригес (90+6) — Кунья (45+1), Доэрти (49), Гомеш (63)

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