Лео Турини: Замаячил некий призрак надежды

Лео Турини подвёл итоги сезона любимой команды: ветеран итальянской гоночной журналистики, оценивая год в целом, считает, что баланс можно считать положительным…

Поскольку чуда не произошло, то уместно сразу поздравить McLaren: после более чем четвертьвекового перерыва эта команда вновь выиграла Кубок конструкторов.

Правда, Оскар Пиастри в Абу-Даби попытался протянуть Ferrari руку помощи, но если серьёзно, Андреа Стелла заслужил этот успех. Впрочем, статистика свидетельствует, что Скудерия не дотянула до победы в командном зачёте из-за своих выступлений по ходу всего сезона, а в нём было 24 гонки. Набери она на 15 очков больше, итог чемпионата был бы иным. Впрочем, понятно, что это лишь в теории.

Конечно, во всех подобных речах будет неизбежно сквозить сожаление, однако они не отражают полной картины того, что происходило начиная с марта. Если же говорить о вчерашнем Гран При, то Шарль Леклер выступил великолепно. Карлосу Сайнсу машина не позволила одолеть Ландо Норриса, который идеально провёл финал сезона. И всё-таки я хочу отметить работу Льюиса Хэмилтона.

Он произвёл на меня сильное впечатление, и теперь хочется поскорее увидеть его в красной униформе. Следующую попытку предпримем уже с Шарлем и Льюисом.

Но вернёмся к итогам уик-энда.

Ещё в феврале я написал, что по моему прогнозу, Ferrari одержит в этом году пять побед. И она их одержала. Но, если честно, я тогда не готов был поверить, что Красные до самого финала сезона будут претендовать на Кубок конструкторов. Так что в целом баланс положительный, и даже можно говорить, что замаячил некий призрак надежды.

Работу Фредерика Вассёра по 10-балльной шкале можно оценить на 7+. Он неплохо справился. А вообще на эмоциональном уровне для Ferrari этот чемпионат был довольно странный.

Именно Вассёр – разумеется, при поддержке главных акционеров – захотел заполучить Хэмилтона вместо Сайнса. Те, кто во всём безоговорочно принимает подходы и методы француза, должны отдавать себе отчёт: если он вам нравится, то знайте, что именно он захотел избавиться от Карлоса.

Что меня порадовало в выступлениях Ferrari в 2024 году, так это стабильность. Красные машины редко были самыми быстрыми на трассе, но всё-таки довольно часто были очень близки к лидерам, а иногда даже их опережали. Мы от такого уже отвыкли.

И это был самый важный индикатор. Также вполне можно похвалить руководство команды за то, как оно действовало по ходу гонок. Хотя ошибки тоже были, но я не помню ни единого случая, когда из-за них была бы упущена победа.

Конечно, после Гран При Монако был очень неудачный период, но с конца лета Скудерия начала понемногу отыгрываться. (Вполне допускаю, что к этому уже приложил руку Лоик Серра, один из новых специалистов, пополнивших ряды команды. Хотя я бы постарался заполучить Эдриана Ньюи).

Безусловно, надо считать серьёзным промахом тот факт, что в финале сезона у Ferrari проявились технические проблемы. И преуменьшать их значение нельзя: представьте, что через 12 месяцев Леклер или Хэмилтон будут сражаться за титул, и вдруг что-то сломается. Мы и тогда будем говорить, что «всё хорошо, прекрасная маркиза?»

Больше тут комментировать нечего, и так всё ясно.

Если говорить о гонщиках, то Сайнс большой молодец: посмотрите, как он справлялся с очень сложной психологической ситуацией, в которой оказался. Причём она была создана не им. Я отношусь к нему с огромным уважением и думаю, что вопреки всему он выложился по максимуму.

Моё отношение к Леклеру не вполне объективно. Я знаю, что он человек настроения, я понимаю, что у него были поводы для расстройства. Но для тех, кто любит Ferrari, Шарль – просто образцовый гонщик. Может ли он стать лучше? Может.

Что касается Хэмилтона, то я поддерживаю решение Вассёра пригласить его в команду. И не собираюсь менять своего мнения, пока Льюис не вынудит меня его поменять…

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