«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика

Легендарный боксер Леннокс Льюис оценил тяжесть получения титула абсолютного чемпиона мира Александром Усиком в майском бою с Тайсоном Фьюри.

«На самом деле трудно собрать все чемпионские пояса. Вот почему это никто не смог сделать за последние 25 лет. Когда ты становишься абсолютным чемпионом мира, то никто не сможет тебе ничего сказать», – сказал Леннокс.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua