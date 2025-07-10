ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

14 сентября на арене «IG Arena» в Нагое (Япония) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретятся представители второго легчайшего веса (до 55,3 кг) – японец Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО, WBC, WBO, WBA, IBF) и представитель Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (14–1, 11 КО, WBA Interim).

В андеркарде фанаты увидят еще два титульных поединка. Обладатель титула WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) Йошики Такеи (11–0, 9 КО) встретится с мексиканским претендентом Кристианом Мединой (25–4, 18 КО).

Вакантный титул WBA Regular в минимальном весе (до 47,6 кг) разыграют японские боксеры – Юни Такада (16–8–3, 6 КО) и Рюсеи Мацумото (6–0, 4 КО).

В мае Иноуэ остановил в восьмом раунде американца Рамона Карденаса (TKO 8). Ахмадалиев последний бой провел 30 мая, когда нокаутировал мексиканца Луиса Кастильо (KO 8).

sport.ua