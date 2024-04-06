Сергей БОГАЧУК: «Не чувствую себя чемпионом. Мне нужны все четыре титула»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук уверенной победой против Брайана Мендосы завоевал временный титул WBC в первом среднем весе, а теперь хочет получить бои против чемпионов.

«Мне все равно, с кем драться дальше, но мне нужны чемпионы, лучшие соперники. Не знаю, кто будет следующим. Мне нужны титулы, все титулы. Сейчас я себя чемпионом не чувствую».

«Возможно, почувствую позже. Возможно, после того, как у меня будут все четыре пояса», – сказал Богачук.

Сам боксер среди возможных соперников упомянул Эриксона Любина и Чарльза Конвелла.

Богачук разобрал Мендосу. Теперь Сергей – чемпион

sport.ua