Александр УСИК: «У меня не отобрали пояс IBF, я отдал его»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF:

«Хочу обратиться к Фьюри. Тайсон, мы должны провести второй бой. Я не отстану от тебя, никогда.

Я не нервничал перед боем с Фьюри. Я был полностью сосредоточен на поединке.

Когда я пропустил аперкот от Фьюри, мне было тяжело. Я сказал себе: «надо больше двигаться». Это был опасный аперкот.

Почему я не добил Фьюри в девятом раунде? В последний момент, когда я готовил удар левой, рефери оттолкнул меня и сказал: «Остановись». И начал отсчитывать.

Сейчас для меня это не имеет значения, потому что я победил. Говорить о том, хороший рефери или плохой – пустые разговоры. Он профессионал. Возможно, мой последний удар принес бы здоровью Тайсона слишком тяжелые последствия.

Я сломал челюсть в бою с Фьюри? Это бред. После боя я пришел на пресс-конференцию и говорил без проблем. Как я мог бы делать это со сломанной челюстью?

Я ездил в больницу после боя, это правда. У меня было рассечение, у меня болело лицо, спина, ноги, кулаки. Я был травмирован. Мы проверили мою голову, мне сказали, что все хорошо. Поехать после боя в больницу – это обычная процедура. Это по-профессиональному. Если кто-то из боксеров не делает этого – то это глупо.

У меня отобрали пояс IBF? Послушайте, я победил и стал абсолютным чемпионом. Да, теперь мне нужно защищать свои пояса. У меня не отобрали пояс, я освободил его. Для меня важно, чтобы в моей весовой категории кипела жизнь. Джошуа – прекрасный боксер, Дюбуа – тоже. Пусть сражаются за этот пояс. У меня бой-реванш с Фьюри, потом мы будем думать, что делать дальше».

sport.ua