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Футбол

Защитник сборной Англии может перейти в клуб Саудовской Аравии

Футболист получил хорошее предложение

Защитник сборной Англии может перейти в клуб Саудовской Аравии

transfermarkt

    • Правый защитник "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Триппьер может покинуть свою команду.

    Как сообщает журналист Николо Скира, футболист получил хорошее предложение от клуба Саудовской Аравии, название которого пока не разглашается.

    У Кирана контракт с "Ньюкаслом" действует до июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 10 миллионов евро.

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