Челси избежал нарушения правил прибыльности после продажи женской команды самим себе

"Челси" получил прибыль почти в 200 миллионов фунтов от продажи своей женской команды и других дочерних компаний материнской компании клуба. Это помогло им избежать нарушения Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR) Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Согласно данным, опубликованным на сайте "Челси", клуб заработал 198,7 миллиона фунтов, хотя полные финансовые отчеты за сезон 2023/24 еще не опубликованы. Считается, что стоимость женской команды сама по себе значительно превышает 150 миллионов фунтов.

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Клубы Премьер-лиги решили не закрывать лазейку, которая позволяет регистрировать доход от продажи активов аффилированным компаниям. Ранее "Челси" зарегистрировал продажу двух отелей аффилированной компании за 76,5 миллиона фунтов. Однако "Челси", вероятно, нарушил финансовые правила УЕФА, поскольку они не позволяют клубам регистрировать доход от продажи активов аффилированным компаниям.

Клуб передал собственность на женскую команду компании Blueco 22 Midco Ltd 28 июня – за два дня до дедлайна 30 июня, когда финансовые показатели сезона 2023/24 должны были быть зарегистрированы.

Добавим, что оценка стоимости Chelsea Women в более 150 миллионов фунтов сделала бы их второй самой дорогой женской командой в мире после Angel City из США, где женский футбол является коммерчески более успешным – клуб Angel City был продан за 190 миллионов фунтов в прошлом году.

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