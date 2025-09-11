Отставки тренеров в УПЛ: прогноз эксперта

Завтра, 12 сентября, возобновляется чемпионат Украины по футболу. Пятый тур обещает подарить болельщикам множество интриг, а также подлить масла в огонь вокруг тренерских кресел. Известный украинский специалист и эксперт Олег Федорчук в беседе со Sport.ua поделился мнением о ситуации в лиге и предположил, какие отставки могут стать ближайшими. Его прогнозы затронули как аутсайдеров сезона, так и команды, от которых ждали большего. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Сборная как зеркало проблем

Разговор начался с обсуждения недавнего матча отбора к ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины. По словам Федорчука, поражение от азербайджанцев показало не столько футбольные, сколько моральные проблемы команды. На поле, по его мнению, не хватило характера, а игра выглядела блекло. Эксперт отметил, что в условиях войны успех сборной должен быть больше, чем просто результатом — это фактор, который поднимает нацию. Но нынешний штаб, как считает тренер, не справляется с задачей объединить сильных по клубам игроков в единую команду.

Ротань против турецкого вызова

Отдельное внимание эксперт уделил «Полесью» и Руслану Ротаню. У команды в составе 15 легионеров, но на поле выходят единицы. При этом конкуренция велика, и тренер пока не сумел наладить стабильность. Федорчук отметил, что турецкому наставнику Арде Турану, который работает с «Александрией», в чем-то легче: уровень исполнителей выше, а игра уже заметно изменилась в лучшую сторону. В Житомире же перестройка проходит болезненно, и результат нужен немедленно.

«Александрия», «Карпаты», «Верес» и «Полесье» под ударом

Федорчук уверен: после первых туров видно, кто не оправдывает ожиданий. В первую очередь речь о четырех клубах — «Александрии», «Карпатах», «Вересе» и «Полесье». У всех есть финансирование, составы далеки от слабых, но результаты на старте сезона разочаровывают. По прогнозам эксперта, если в ближайших турах ситуация не изменится, минимум два тренера могут лишиться работы.

«Кривбасс» как проверка для «Полесья»

В пятом туре «Полесью» предстоит матч против «Кривбасса». Команда из Кривого Рога под руководством Юрия Вернидуба привыкла играть прагматично и без лишнего давления. В отличие от житомирян, которых сейчас буквально «трясет» из-за необходимости срочных побед, «Кривбасс» выглядит более спокойным и собранным. Федорчук считает: победа может стать переломным моментом для подопечных Ротаня, но поражение — усилит разговоры об отставке.

«Динамо» и «Шахтер» после игр сборных

Киевляне и донетчане сыграют с «Оболонью» и «Металлистом 1925». Федорчук напомнил: после паузы на матчи сборных фаворитам часто бывает сложнее. Тренеры сталкиваются с дилеммой: выпускать уставших игроков сборной или дать шанс тем, кто остался в клубе и готов физически и психологически. Поэтому сюрпризы в этих матчах вполне возможны.

Центральное противостояние тура

Матч «Заря» – «Колос» эксперт назвал одним из самых интересных в туре. Обе команды начали сезон ярко, но позже сбавили обороты. «Заря» держится рядом с лидерами благодаря стабильности, тогда как «Колос» немного потерял уверенность после вылета из Кубка Украины. По мнению Федорчука, вероятнее всего, игра завершится ничьей, ведь обе стороны предпочитают осторожный футбол.

«Карпаты» на грани

Львовяне, несмотря на громкие трансферы и заявления, пока находятся в опасной зоне таблицы. Владислав Лупашко обещал ставку на контроль мяча и прессинг, но результативности это не принесло. Теперь «Карпаты» играют на результат, но и здесь пока неудачи. Эксперт считает, что если в ближайших двух турах команда не наберет хотя бы шесть очков, разговоры об отставке тренера станут неизбежными. Более того, уже появилась информация о переговорах клуба с именитыми специалистами.

Время покажет

Олег Федорчук уверен: ближайшие туры станут решающими для целого ряда тренеров. «Александрия», «Карпаты», «Верес» и «Полесье» находятся в зоне риска, и терпение руководителей не бесконечно. А значит, осень в УПЛ может пройти не только под знаком борьбы на поле, но и под шквалом тренерских отставок.

Напомним, мы также писали о том, когда и где смотреть реванш Богачук против Адамса.