Серия вылетов Барселоны из Лиги Чемпионов с разгромом продолжилась

Как в плей-офф, так и в целом

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16-го апреля "Барселона" уступила дома "Пари Сен-Жермен" во втором четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов со счетом 1:4 и вылетела из турнира. Таким образом, каталонская команда продолжила весьма неприятную серию. В шестом плей-офф турнира подряд и в восьмом розыгрыше турнира в целом она вылетает с разгромным поражением как минимум в одном из матчей.

Напомним, что в сезоне 2016/17 "сине-гранатовые" покинули турнир в 1/4 финала, уступив "Ювентусу" со счетом 0:3. В 2017/18 с тем же счетом и на той же стадии проиграли "Роме". В 2018/19 были разгромлены "Ливерпулем" со счетом 0:4 в полуфинале. В 2019/20 — "Баварией" в четвертьфинале со счетом 2:8, в 2020/21 — "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала с тем же счетом, что и сейчас — 1:4.

В сезонах 2021/22 и 2022/23 каталонцы вылетали в групповом турнире, проигрывая трижды "Баварии" и однажды "Бенфике" со счетом 0:3.

Началась данная серия после сезона 2015/16, в котором "Барселона" вылетела в четвертьфинале от мадридского "Атлетико", проиграв ему в одном из матчей со счетом 0:2.

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