Переоцененный боксер. Гвоздик высказался о бое Бетербиев – Бивол

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

1 июня состоится бой за все титулы полутяжелого веса между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Украинец Александр Гвоздик оценил поединок конкурентов в своем весе.

«Я поставлю на Бетербиева. Это хороший бой. Я не дрался и не спарринговал с Биволом, но я не знаю, как он справится с мощью Бетербиева. У Бивола хорошая работа ног, но Бетербиев, думаю, сможет зажимать его у канатов. Считаю, что сила ударов Бетербиева выше, чем у Канело Альвареса».

«Ставлю на Бетербиева, который выше и мощнее. Бивол – отличный, но, на мой взгляд, переоцененный боксер. Его считают неуязвимым, но я так не думаю», — сказал Гвоздик.

Гвоздик 22 июня будет драться с Дэвидом Беневидесом за временный титул WBC полутяжелого веса.

sport.ua