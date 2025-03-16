Серия А. Болонья выносит Лацио и выходит на четвертое место

Серия А. 29-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" – "Лацио" 5:0
Голы: Одгар 16, Орсолини 48, Ндой 49, Кастро 74, Фаббиан 84
"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер (Побега 59), Фергюсон, Орсолини (Камбиаги 73), Одгар (Фаббиан 59), Кастро (Даллинга 78), Ндой (Домингес 78)
"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Гендузи (Белахьян 78), Исаксен (Педро 46), Весино (Ибрагимович 83), Дзакканьи (Чауна 62), Диа (Нослин 62)
Предупреждения: Фройлер 33 – Хила 44, Весино 57, А. Романьоли 90+1
Главный арбитр: Андреа Коломбо