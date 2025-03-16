Задар. Овчаренко обыграл экс-игрока топ-40 в первом раунде отбора

Украинский теннисист успешно стартовал в квалификации “челленджера” в Хорватии



В своем первом матче Александр Овчаренко (№306 АТР) за 2,5 часа победил бывшую 38-ю ракетку мира Алекса Молчана из Словакии (№590 АТР) – 6:4, 4:6, 6:2.

Овчаренко по ходу матча один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, проиграл шесть геймов на своей подаче и сделал восемь брейков.

Александр сыграл первый матч за последний месяц и прервал свою серию из трех поражений.

За место в основной сетке соревнований украинец сыграет против хорвата Луки Микрута (№391 АТР). Это будет первое очное противостояние между теннисистами.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua