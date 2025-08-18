Цинциннати. Швёнтек обыграла Рыбакину и впервые вышла в финал соревнований

Ига Швёнтек будет бороться за титул на турнире WTA 1000 в США



Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $5,152,599

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Ига Швёнтек (Польша, 3) – Елена Рыбакина (Казахстан, 9) 7:5, 6:3

Польская теннисистка одержала шестую победу в десяти сыгранных матчах против Рыбакиной, в том числе четвертую подряд в текущем сезоне. Ранее в этом году они встречались на United Cup, в Дохе и на Ролан Гаррос.

Швёнтек записала в свой актив 119-ю победу на турнирах WTA 1000, сравнявшись по этому показателю с украинкой Элиной Свитолиной, а также выиграла 104-й матч подряд на соревнованиях такого уровня после победы в стартовом сете.

Ига третий раз сыграла в полуфинале турнира в Цинциннати и впервые пробилась в финал. В целом для нее это будет 29-й решающий матч за время выступлений в Туре и 13-й на турнирах WTA 1000, в котором она попробует выиграть 11-й трофей на таком уровне.

Во втором полуфинале Cincinnati Open сыграют Вероника Кудерметова (-) и Жасмин Паолини (Италия, 7).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua