Монреаль. Монфис проиграл Коккинакису, все канадские игроки выбыли из борьбы по итогам первого круга

На турнире ATP Masters 1000 в Канаде состоялся второй игровой день

Монрепль, Канада • 6-12 августа • хард • $7,867,600

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Брэндон Накашима (США, Q) – Денис Шаповалов (Канада, WC) 6:4, 7:5

Алексей Попырин (Австралия) – Томаш Махач (Чехия) 6:3, 6:4

Флавио Коболли (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 14) 6:3, 6:2

Артур Риндеркнех (Франция) – Адриан Маннарино (Франция) 6:4, 2:6, 6:4

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – Гаэль Монфис (Франция) 6:3, 6:3

Джеймс Дакворт (Австралия, LL) – Маркос Гирон (США) 6:4, 6:1

Себастьян Корда (США) – Вашек Поспишил (Канада, WC) 2:1 (отказ)

Тэйлор Фритц (США, 9) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:4, 6:1

Брэндон Накашима вышел вперёд в счёте личных встреч с Денисом Шаповаловым (2-1): в 2022 году он победил канадца на Уимблдоне, а в прошлом сезоне проиграл на Ролан Гаррос.

Флавио Коболли во второй раз в этом году обыграл Феликса Оже-Альяссима. В феврале он был сильнее представителя Канады на турнире в Акапулько. Дальше итальянец сыграет против Артура Риндеркнеха, которого уже обыгрывал в июне в Истборне.

Танаси Коккинакис второй раз за три встречи смог победить Гаэля Монфиса и станет первым соперником шестого номера рейтинга Хуберта Хуркача. Австралиец одержал только одну победу в четырёх матчах против польского теннисиста.

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