Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 10 сентября

Украинские теннисисты в игровом расписании 10 сентября

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей с участием украинских теннисистов

Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт

Основная сетка. 1 круг

12:00 | Анастасия Соболева (Украина) – Эла Милич (Словения, WC)

Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт

Основная сетка. 1 круг

14:30* | Катарина Завацкая (Украина) – “квалифаер”

Монастир (Тунис) | WTA 250 | хард

Основная сетка. 1 круг

18:00 | Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)

Ренн (Франция) | ATP Challenger 100 | хард (зал)

Пары. Основная сетка. 1 круг

19:30* | Владимир Ужиловский/Агустино Вирджилли (Украина/Италия) – Анируд Чандрасекар/Давид Вега Эрнандес (Индия/Испания)

• Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

* – время начала матчей ориентировочное

btu.org.ua