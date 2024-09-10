Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 10 сентября

Украинские теннисисты в игровом расписании 10 сентября
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Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Анастасия Соболева (Украина) – Эла Милич (Словения, WC)
Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт
Основная сетка. 1 круг
14:30* | Катарина Завацкая (Украина) – “квалифаер”
Монастир (Тунис) | WTA 250 | хард
Основная сетка. 1 круг
18:00 | Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)
Ренн (Франция) | ATP Challenger 100 | хард (зал)
Пары. Основная сетка. 1 круг
19:30* | Владимир Ужиловский/Агустино Вирджилли (Украина/Италия) – Анируд Чандрасекар/Давид Вега Эрнандес (Индия/Испания)
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* – время начала матчей ориентировочное