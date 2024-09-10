Хельмут Марко задумался о преемнике

Консультанту Red Bull по автоспорту Хельмуту Марко 81 год, но он продолжает приезжать на все этапы сезона. Австрийский специалист рассказал, что планирует продолжать работу как минимум до 2026 года, но уже пора искать преемника.

«С каждым днём я не становлюсь моложе, – говорит Марко в подкасте Inside Line. – Мой контракт рассчитан до 2026 года, но пока я чувствую себя физически и ментально в форме, то буду продолжать выполнять свою работу.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, но вполне естественно, что постепенно я буду всё больше и больше отходить от дел. Надеюсь, я смогу найти хорошего преемника».

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