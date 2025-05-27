Indy 500: Штрафы Andretti и Prema, Шварцман – новичок года

В минувшее воскресенье в Индианаполисе в 109-й раз прошла классическая гонка Indy 500, и, рассказывая о её основных итогах, мы предположили, что Маркуса Эриксона можно назвать главным неудачником. Ведь шведский гонщик команды Andretti Global боролся за победу с Алексом Палоу буквально до последнего круга, полностью выложился, но финишировал только вторым, после чего очень переживал.

Но теперь у него, как и у всей его команды, а также у Prema Racing есть куда более серьёзные поводы для расстройства.

Как выяснилось, три машины не соответствуют техническому регламенту Indy 500 – Эриксона, его напарника Кайла Кёрквуда и гонщика Prema Каллума Айлотта. Соответственно, все трое переместились на последние строчки протокола гонки. Т.е. Эриксон оказался на 31-й, его напарник (финишировавший шестым) – на 32-й, а Айлотт, напарник Роберта Шварцмана, закончивший гонку 12-м, оказался на последнем, 33-м месте.

Из протокола технической инспекции, проведённой после финиша, следует, что на машинах Эриксона и Кёрквуда был выявлен ряд изменений, связанных с системой рекуперации энергии, которые не соответствуют регламенту. В случае с Айлоттом речь о другом: торцевые пластины переднего крыла его Dallara были расположены ниже, чем допускается правилами.

Формально полной дисквалификацией решение стюардов называть нельзя, поскольку в нём говорится, что «призовое вознаграждение и очки в зачёт чемпионата присуждаются в соответствии с последними финишными позициями», но при этом «каждая машина дополнительно оштрафована на $100 тысяч».

Команда Andretti уже заявила, что будет обжаловать это решение. Чем закончится вся эта история, можно только гадать, но получается, что Роберту Шварцману ещё повезло, что он не добрался до финиша: в итоговом протоколе он остался на 26-м месте. К нему и его машине претензий нет.

Более того, Роберта официально признали «Новичком года», ведь он произвёл настоящую сенсацию, выиграл квалификацию на овальном автодроме в Индианаполисе, и это достижение у него никто не отберёт. А что гонка для него закончилась сходом, так это тоже опыт. Старая истина гласит, что неудачи только закаляют.

Это подтвердил и сам Роберт, прокомментировав на своих страницах в социальных сетях инцидент, происшедший с ним в боксах Prema на 92-м круге гонки. В момент, когда он заезжал на очередной пит-стоп, у него отказали задние тормоза, он сбил своих механиков и повредил подвеску и переднее крыло машины.

«Прежде всего я рад, что никто не получил серьёзных травм, – пишет Роберт. – Когда я заезжал в боксы, у меня отказали задние тормоза, и на этом гонка для меня закончилась.

Наш дебют в Indy 500 – это уже незабываемый опыт, в памяти навсегда останутся прекрасные воспоминания, наш исторический поул и прекрасная поддержка наших болельщиков. Мы ещё вернёмся».

Остаётся добавить слова Ландо Норриса, победителя недавнего Гран При Монако, сказанные в адрес Шварцмана: «Роберт выиграл поул – это впечатляющее достижение. В 2015-м или 2016-м мы с ним были напарниками в Формуле Renault, и я рад видеть, что он продолжает карьеру и добивается подобных результатов.

Но сразу заявляю: лично я никогда не буду этим заниматься (т.е. выступать в IndyCar). Мне это не интересно, это не моё. Это не то, что доставляет мне удовольствие… Но я очень уважаю этих парней. В Америке выступает много невероятно талантливых гонщиков, и некоторые из них вполне могут добиться успехов и в Формуле 1».

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