Ролан Гаррос. Ангелина Калинина против Элины Аванесян в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стартует на Открытом чемпионате Франции. Матч против Элины Аванесян из Армении пройдет вторым запуском на Корте №13 (начало ориентировочно в 14:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 07/02/1997 (28 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 27/05/2025): 374/227

Призовые за карьеру: $4,183,845



Дата рождения: 17/09/2002 (22 года)

Место рождения: Пятигорск, россия

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 36 (17/03/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 27/05/2025): 194/126

Призовые за карьеру: $2,118,825

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H2H: 0-1

2024 | Уимблдона | Трава | R1 | Аванесян 6:2, 6:3

История на турнире

Ангелина Калинина – 8/8 | Калинина пятый сезон подряд сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Ее лучший результат – второй круг в 2021 и 2022 годах.

Элина Аванесян – 8/4 | Аванесян два предыдущих сезона доходила до 1/8 финала на соревнованиях в Париже.

Выступления на грунте (на 27/05/2025):

Ангелина Калинина – 179/77 (1/2 в этом году)

Элина Аванесян – 124/65 (0/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом поединка Элину Аванесян и предлагает коэффициент на ее победу – 1,46. Успех Ангелины Калининой в этом матче ценивается коэффициентом – 2,84 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Ангелина Калинина – 8/11

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 0/4 | Доха – R1, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1

WTA 500 – 5/4 | Брисбен – 1/2, Линц – R1, Мерида – R2, Чарльстон – R1

WTA 250 – 3/2 | Клуж-Напока – 1/4, Руан – R2

Элина Аванесян – 11/11

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 3/6 | Доха – R2, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R2, Мадрид – R1, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R3, Линц – R2, Мерида – 1/2

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/2

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина – П, В, П, П, П

Элина Аванесян – П, П, П, В, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина – 0/0 | Калинина ранее не играла с представительницами Армении. Отметим, что Аванесян до августа прошлого года играла в Туре под “нейтральным” флагом.

Элина Аванесян – 4/5 | Аванесян в предыдущем сезоне пять раз встречалась с украинскими теннисистками и одержала одну победу – против Ангелины Калининой на Уимблдоне.

• Ангелина Калинина проведет 181-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 87 побед (48%).

• Элина Аванесян проведет 99-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 49 побед (50%).

• Ангелина Калинина сыграет 27-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 10 побед (39%).

• Элина Аванесян сыграет 19-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 10 побед (56%).

• Ангелина Калинина 18-й раз стартует на турнире Grand Slam (5-й раз на Ролан Гаррос). 9 раз Ангелина проходила во второй круг (2 раза в Париже).

• Элина Аванесян 9-й раз сыграет в первом круге турнира Grand Slam (3-й раз на Ролан Гаррос). 5 раз Аванесян проходила во второй круг и ни разу не проигрывала на этой стадии в Париже.

Победительница этого матча получит 117 000 евро призовых и 50 рейтинговых очков. Проигравшая – 78 000 евро призовых и 10 рейтинговых очков.

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btu.org.ua