Теннисный дайджест от BTU: Остапенко повторила достижение Уильямс, неразбериха с wild card в Мадриде, дисквалификация чемпиона US Open

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Елена Остапенко стала первой теннисисткой, которая в рамках одного грунтового турнира победила и Арину Соболенко, и Игу Швёнтек. Латвийка также стала первой теннисисткой, которая победила обеих соперниц из топ-2 на пути к титулу на грунте, с 2012 года и турнира в Мадриде, где Серена Уильямс одолела Викторію Азаренко и Марию Шарапову.

🗞 По информации СМИ, владельцы турнира в Мадриде, агентство IMG, планировали отдать одну из wild card испанцу Альберто Рамосу-Виноласу, чтобы он попрощался с испанской публикой перед завершением карьеры. Но менеджмент турнира не согласовал это предложение и предложил wild card хорвату Марину Чиличу.

🗞 Призовой чек для победителя турнира 1000 в Мадриде в этом году составит более €985 тысяч (в прошлом году – более €963 тысячи). Суммы призовых на турнире в Испании являются одинаковыми для участников и ATP, и WTA.

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🗞 Чемпиона юниорского US Open-2024 испанца Рафаеля Ходара дисквалифицировали за агрессивное поведение в матче американской студенческой лиги «Вирджинии Спортс» против Стэнфордского университета. Испанец ударил по мячу в ограждение, едва не попав в скамейку запасных команды Стэнфорда, где находились теннисисты и тренерский штаб, из-за чего и получил дисквалификацию.

🗞 На турнире АТР в Барселоне впервые была задействована ballgirl с синдромом Дауна, которая выполняла свои обязанности на корте без посторонней помощи. Алессандра Бономи вошла в команду парней и девушек, которые подавали мячи во время четвертьфинала в парном разряде.

🗞 Lavazza, один из крупнейших мировых производителей кофе, продлил свое спонсорское соглашение с Mutua Madrid Open еще на пять лет. Сотрудничество итальянского бренда с теннисом началось на Уимблдоне в 2011 году, а затем расширилось на Ролан Гаррос и US Open (2015), Итоговый турнир АТР (2021), Мастерс в Шанхае (2023), и с 2024 года – турнир в Мадриде. Через теннисные платформы бренд взаимодействует с 3 миллионами людей в течение года и готовит 1,3 миллиона порций кофе ежегодно, а всего за эти годы – 10 миллионов порций.



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