“Мне плевать”. Бублик повздорил с Муте во время четвертьфинального матча на “челленджере” в США

Казахстанец Александр Бублик и француз Корентен Муте поссорились во время матча на «челленджере» в Финиксе.



В третьей партии их четвертьфинального поединка Бублик вел 5:1, но дважды не подал на матч. В одиннадцатом гейме он снова сделал брейк и стал готовиться к своей подаче. В это время Муте еще не успел подготовиться и сказал об этом Бублику. Тот ответил: «Мне плевать».

В итоге Бублик одержал победу со счетом 2:6, 7:6(4), 7:5.

Во время рукопожатия у сетки теннисисты начали спорить, из-за чего судье на вышке пришлось спуститься и встать между ними, чтобы они не подрались.

btu.org.ua