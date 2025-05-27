ОФИЦИАЛЬНО: голкипер сборной Украины по хоккею будет выступать за границей

IIHF. Богдан Дьяченко

Лучший вратарь чемпионата мира-2025 в дивизионе 1А, голкипер национальной команды Украины Богдан Дьяченко покидает киевский «Сокол» и будет выступать за вернувшуюся в Экстралигу после шестилетнего отсутствия польскую «Полонию» из Битома.

Дьяченко перешел в «Сокол» в январе 2023-го и стал одним из главных творцов чемпионства команды в первом в условиях полномасштабной войны сезоне. Через год «Сокол» повторил достижение, а Богдан в этих двух сезонах отметился тем, что выиграл пять подряд буллитных серий, не пропустив ни одной шайбы. Этот рекорд удастся превзойти нескоро, если вообще удастся.

Всего за «Сокол» Богдан Дьяченко провел 83 официальных матча, в том числе отыграл 26 поединков (51 попущенная шайба, 5 шатаутов) в регулярном чемпионате Украины-2024/25 и все шесть поединков полуфинальной серии плей-офф против «Кременчуга», в которых пропустил 14 шайб.

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До того, как перейти в «Сокол», Дьяченко пять раз становился чемпионом Украины с «Донбассом», который представлял в 2015-2022 годах. После начала полномасштабной войны Богдан сначала выступал за команду родного города – «Харьковские Берсерки», – после чего перебрался в «Сокол».

В общей сложности в чемпионатах Украины Богдан провел 265 матчей.

За национальную команду Украины Богдан выступает с 2016 года. Он представлял Украину на шести чемпионатах мира, в том числе на победном в дивизионе 1В в 2024-м, где Дьяченко на пару с Эдуардом Захарченко пропустил в пяти матчах лишь две шайбы, а также на нынешнем первенстве планеты в эшелоне 1А, где украинцы стали третьими, а Богдан был признан лучшим вратарем турнира. С Дьяченко на льду украинцы выиграли все три матча. В заключительном поединке, который наша команда проиграла японцам, Богдан не играл из-за травмы. Также Дьяченко стал героем предолимпийского квалификационного турнира в феврале 2024 года, где наши хоккеисты впервые за 11 лет победили поляков. Дьяченко выиграл у соперников буллитную серию, пропустив всего одну шайбу из пяти бросков.

Теперь в карьере Богдана – новая страница. Он впервые сыграет в заграничном клубе. «Полония» из Битома вернулась в польскую Экстралигу после того, как выбыла оттуда в 2019 году. С нового сезона команду будет тренировать белорус Андрей Гусов, публично осудивший действия российского и белорусского диктаторов еще в начале полномасштабной войны и ставший тем самым невъездным на территорию своей страны.

Также у «Полонии» будет еще два белорусских «диссидента» – форвард Кирилл Ястребов, выступающий в Бытоме с прошлого сезона и еще один нападающий Евгений Каменев, перешедший из «Краковии». У него польское гражданство и он выступает за сборную страны. Также из «Краковии» в «Полонию» пришли еще один кандидат в национальную команду Польши Доминик Ярош и защитник Шимон Бенек. Из «Ястшембов» приглашен 23-летний нападающий Михал Заяц, который является воспитанником «Полонии» и выступал за команду еще в 2020-м. Из «Сянока» пришли в «Полонию» братья Мусёлы – 27-летний нападающий Давид и 20-летний форвард Якуб.

Процесс комплектации команды сейчас в разгаре. Кроме Дьяченко, ни с одним другим голкипером «Полония» контрактов не подписала.

В «Соколе» остались два вратаря – опытный Олег Петров, параллельно тренирующий детей в клубной школе и 17-летний Михаил Шаповал. Напомним, что на прошлой неделе «Сокол» объявил об этом, что в команде появится новый тренер голкиперов.

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